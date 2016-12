Ante escasez de gasolina, morelianos deben usar menos el vehículo: edil

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2016.-Debido al desabasto de gasolina que padece la ciudad de Morelia, el presidente municipal de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, sugirió a los ciudadanos que utilicen menos el vehículo y se encuentren otras alternativas de transporte, ya que aún es incierto el tiempo que podría durar este desabasto.

Entrevistado en el marco de la entrega de ganado en la tenencia de Tiripetío, el edil dejó entrever que podría agravarse la situación; “es preocupante el tema de la gasolina en nuestro municipio, a mí me cuesta creer que es algo que se va a subsanar en los siguientes días, yo creo que sí va a ser algo que va a durar más tiempo “, manifestó.

Martínez Alcázar señaló que no quiere entrar al tema de la especulación, por lo que reconoció no saber las razones por las cuales no hay gasolina en Morelia, y tampoco se han emitido reportes oficiales, “todo ha quedado en especulaciones”.

Las alternativas que sugiere el edil moreliano para moverse en esta crisis de combustible son: utilizar otro tipo de vehículos como la bicicleta, compartir el vehículo con otras personas, utilizar más el transporte público y caminar más.

“Quiero decirle a la ciudadanía que tome sus previsiones, que usemos menos el vehículo en estos días, porque va a haber largas filas cargando gasolina y también entiendo están abasteciendo únicamente una cantidad determinada de litros”, pidió el alcalde.

Hizo especial énfasis en el uso del transporte colectivo, “el transporte público es de uso colectivo y creo que en esta ocasión debe tener más gasolina una unidad del transporte público, que va a transportar a varios, que un vehículo particular”.

Dejó en claro que su administración ha tomado medidas para que los servicios de seguridad y urgencias como la Policía Michoacán y el cuerpo de Bomberos Municipal, trabajen sin problema por la crisis.