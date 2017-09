Andrés Manuel representa lo más arcaico del PRI: Silvano

ACAPULCO, Gro., 4 de septiembre de 2017.- El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo arremetió contra el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo representa lo más arcaico del PRI.

Entrevistado en Acapulco, donde coincidió con el ex gobernador de Puebla y también aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio, Rafael Moreno Valle, del PAN, Aureoles Conejo dijo cuando se le preguntó por qué construir una alianza con el panismo y no con Morena, “cuando a mí me dicen que Andrés (López Obrador) y Morena son de izquierda, pues es que no conocemos la historia”.

Agregó que “Morena, y su liderazgo representan lo más rancio del régimen priísta arcaico, entonces no me digan que eso es progresista… Andrés viene del PRI y se regresa a sus orígenes, el agua siempre regresa a su cauce”, dijo en referencia a “los orígenes de su formación”.

