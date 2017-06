Andrea Zahorí: por fortaleza, perseverancia y tenacidad es soldado honor

MORELIA, Mih., 16 de junio de 2017. – “Por su fortaleza, por su perseverancia y tenacidad para enfrentar con éxito las pruebas que la vida le ha otorgado”, la mañana de este viernes fue distinguida la pequeña Andrea Zahorí como soldado honorario de la 21/a. Zona Militar.

Andrea Zahorí es una niña de ocho años que desde los dos fue diagnosticada con un tumor en el cuello y ahora enfrenta una recaída, esta vez tiene un tumor en la mandíbula.

Desde los cinco años tiene el sueño ser soldado, por lo que este viernes fue reconocida y condecorada por parte de las fuerzas federales en Michoacán.

En nombre del máximo de la 21/a. Zona Militar, José Francisco Morales Cazares, Francisco Acuña Díaz puso en las manos y cuello de la pequeña un reconocimiento y una medalla.

“Siempre tendrá las puertas abiertas en el cuartel Morelos contará con un amigo incondicional y compañero de armas” le reiteró a Andrea Zahorí el maestro de ceremonia.

En la emotiva ceremonia, la banda de guerra, una de las tres mejores del país, le brindó una interpretación que incluía el nombre de la homenajeada y el sargento Avilés le obsequió una corneta.

La infante también fue recibida en el comedor principal con un desayuno especial y después emprendió un recorrido por estaciones donde se le dio una muestra de la labor diaria de un soldado.

Andrea Zahorí ahora ha cumplido uno de sus sueños, pero aún le queda librar la batalla más importante: vencer el cáncer y vivir.

Sin embargo, para poder librarse de la enfermedad, también debe pelear contra la pobreza, ya que no cuenta con seguro médico y su madre no tiene los recursos para cubrir todos los gastos que implica su cáncer.

“Desde hace dos semanas que le debo hacer un estudio especializado, pero no he logrado reunir el dinero”, refirió en entrevista a los medios la madre Andrea Arreola Vargas.

Aunado a lo anterior, también deben hacerle de manera constante transfusiones sanguíneas; hoy por hoy necesitan 10 unidades de cualquier tipo, por lo que pidió acudan a donar al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea a nombre de Andrea Zahorí León Arreola.