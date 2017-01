Analizan profesores idóneos demanda contra la SEE por fraude

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- Profesores idóneos que desde hace un año no han recibido su pago correspondiente y que acudieron a la Ciudad de México a presentar la queja correspondiente ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) analizan medidas radicales para lograr respuesta.

Tamara Ramírez, una de las profesoras afectadas, manifestó que esta medida se centraría en presentar una queja por fraude, pues al recibir asesoría legal federal les indicaron que tenían las herramientas para ello.

“Tenemos dos semanas para actuar porque ya estamos a punto de ir a demanda laboral. Ya somos 120 personas sin pago y estamos hablando de más de 100 mil pesos por persona que nos deben y no es posible que nos sigan teniendo en esa posición cuando estamos cumpliendo y seguimos trabajando.

“Habría una demanda por fraude porque en la convocatoria aparecían con cero plazas todas las áreas y aún así la Secretaría nos deja concursar y te acepta para un examen, y apruebas el examen y te adscribe a un centro de trabajo cuando se supone que no tiene un lugar, entonces es un fraude, un vil engaño, y por ello cabe una demanda de fraude y el cumplimiento del pago total”.

Manifestó que esto es porque a más de un año no hay respuesta de las autoridades educativas y ellos quieren que “ya no haya más profesores que caigan en este engaño, buscando que nadie siga creyendo en este proyecto que no cumple, además de que en línea no muestran vacantes las convocatorias, de ahí a que consideren esto un fraude”.

“Nadie se hace cargo del proceso al que fuimos convocados al igual que otros profesores; estas dos semanas vamos a estar viniendo de manera escalonada; la Secretaría no está cumpliendo con lo que establece en su convocatoria”.

Aseveró que, al presentar su queja en la capital del país, las autoridades federales les mencionaron que ellos no tenían conocimiento de esto, pues ellos sí habían entregado los recursos y en Michoacán es donde se ‘perdía’, pues no llegaba a su destino.

“En el Sindicato Nacional nos comentaron que no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en Michoacán con los idóneos, y tenemos oficios firmados para que el secretario de Educación nos atienda. Después de estar solicitando una reunión con el maestro Frutis y nunca hemos sido atendidos”.

Critican que ellos han hecho todo dentro de la legalidad, cumpliendo con los requisitos y con los trámites que se requieren para que su plaza se haga válida y, pese a ello, no han recibido ni respuesta, ni mucho menos del pago.