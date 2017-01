Analiza CNTE medidas jurídicas ante descuentos a 3 mil profesores

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán no descarta implementar acciones legales tras darse a conocer que se darían descuentos.

El secretario de Organización de la Coordinadora, Salvador Almanza Hernández, refirió en entrevista telefónica que esto es una serie de determinaciones que podrían darse en próximos días.

Reconoció que hay una serie de quejas de parte de trabajadores de la educación que comienzan a integrarse en expedientes para asesorarse con el departamento jurídico de la Sección XVIII.

“Sí tenemos reportes de algunos descuentos y estamos trabajando sobre esos temas porque obviamente son descuentos improcedentes porque están tratando de limitar una libertad política”.

Almanza manifestó que en el transcurso de este lunes se definirán acciones a seguir en próximas fechas para actuar en contra de esto que califican como actos indebidos por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

“Aún no tenemos la precisión, lo que tenemos son las declaraciones nada más pero muchas veces no corresponden a la realidad; de hacerse los descuentos no descartamos la ruta jurídica”, manifestó Almanza.

Este lunes el secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís, confirmó los descuentos para 3 mil profesores que se ausentaron de las aulas en el pasado paro de actividades de 72 horas.