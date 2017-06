Ampliar AVG a todo Michoacán, coinciden PAN y PRI

MORELIA, Mich., 27 de junio de 2017.- A un año de que fue declarada la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 14 municipios del estado, los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional coincidieron en la conveniencia de que se amplíe a todo el estado.

Reconocen que hay mucho por hacer, pero difieren al momento de definir responsabilidades ya que mientras el diputado Carlos Quintana Martínez señaló que la federación ha quedado a deber, la legisladora Adriana Hernández Íñiguez indicó que el estado no está cumpliendo con su parte.

El coordinador de los diputados del PAN dijo que no se destinó ningún recurso, únicamente fue la estrategia, pero no se ha visto reflejada en programas que permitan garantizar la seguridad de las mujeres y erradicar la violencia hacia ellas.

“La Federación ha quedado a deber, el estado hace lo puede con lo que tiene y los municipios con lo poquito que tienen van haciendo su estrategia, pero quien realmente puede apoyar es la federación y no lo ha hecho”.

Esa concepción es la que criticó la coordinadora de los diputados del PRI, a señalar que muchos pensaban que iba a haber una lluvia de recursos adicionales y no que se trata de protocolos de seguridad que tienen que ver con la alineación de programa ya existentes, federales, estatales y municipales.

“Yo observó que en el estado no ha sucedido así y no veo, por ejemplo, a mujeres empoderadas con los créditos de Palabra de Mujer, veo que esos créditos se utilizan de manera electoral, pero a las mujeres del da miedo denunciar esa manipulación”.

Los dos legisladores coincidieron en que al cumplirse un año de la AVG es conveniente revisar si está funcionando como se esperaba o si es necesario reorientarla para que realmente se pueda erradicar la violencia hacia las mujeres.