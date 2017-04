Al IEM faltan recursos; INE puede con 2018 y Jaime Rivera en el limbo

MORELIA, Mich., 4 de abril de 2017.- En su último día como consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), y uno antes de que rinda protesta como integrante del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez afirma que el IEM necesita recursos, que el INE puede con la elección más grande de la historia y que no pedirá ni aceptará que lo liquiden del IEM como si lo hubieran corrido.

Hoy está en el limbo, ni aquí ni allá, pero es cordial y, aunque ni del más pequeño de los cubículos de los consejeros -que era el que ocupaba- puede disponer, porque están en pleno proceso de entrega-recepción, platica sobre los retos del IEM que deja y los del INE al que llega.

Rivera Velázquez sostuvo que en consejo general del que formó parte durante casi tres años cumplió en lo esencial, con su obligación de organizar y conducir el proceso electoral local: la elección de gobernador.

Además, dijo, las elecciones de ayuntamientos y diputados transcurrieron, en lo fundamental, en el cauce legal, las inconformidades se encausaron por los órganos jurisdiccionales y terminaron bien, incluso salvaron algunos obstáculos, amenazados por conflictos de orden social, ajenos a lo electoral, pero que repercutieron porque en momentos la elección parecía un rehén de las

protestas sociales, pero también se logró salvar.

Ha habido otro tipo de problemas relacionados con cuestiones que están en curso de dictaminación, otras han sido parcialmente aclaradas y en otras ha habido diferencia de opinión, como es lo natural en un órgano colegiado.

– ¿El presupuesto que tienen no es suficiente para los procesos que deben hacer, previos a la elección?

Es suficiente, ahorita con dificultades para operar en periodo no electoral; cuando comience el periodo electoral es inevitable contar con algo más de personal y de actividades de tipo logístico; hay que integran a los más de 100 órganos desconcentrados. Eso implica contactar, reclutar, seleccionar, citar y eso no se puede hacer con el personal actual ni con los recursos operativos

disponibles. Yo confío en que habrá alguna ampliación presupuestal, aunque sea modesta, expresamente para esas funciones especiales adicionales del proceso electoral.

– Y ya es compartido con el INE…



Esta parte no, es esencialmente del propio IEM.

– No habría partidas que se puedan ajustar, porque todos los órganos están pensando en ampliación presupuestal y yo no veo de dónde se les pueda dar



El IEM está aplicando ya un severo recorte de personal; si el año pasado pudo haber holgura de personal, eso se acabó y hoy está estrictamente con lo indispensable para operar, sí que se ha hecho un recorte de personal considerable y la mayor parte del presupuesto se destina a sueldos, servicios o personales, entre otros renglones.

Una de las mayores fortalezas del IFE y ahora del INE ha sido su servicio profesional. Son miles de funcionarios seleccionados con criterios rigurosos, objetivos, altamente profesionales que además están sujetos a una disciplina estricta, a una evaluación, de tal manera que no importa cuánto cambien los órganos directivos.

Del Consejo, incluso algunas direcciones. El servicio electoral funciona de manera permanente y es una garantía de que va a cumplir con sus obligaciones de las tres elecciones federales, porque habrá tres elecciones locales entre 30 entidades de diverso tipo, pero las habrá.

Es el proceso electoral más voluminoso y denso de toda la historia de México, es el mayor reto, preparar ese reto electoral; el INE tiene capacidad para hacerlo y, en lo personal, yo tuve mi experiencia como director ejecutivo de organización electoral desde la rama ejecutiva de organizar un proceso electoral tan importante como en 2000, de tal manera que siendo muy grandes los retos, yo diría que también son grandes las suficiencias y capacidades institucionales

– La pregunta que está en el aire es si vas a aceptar las liquidaciones que se estilan en el IEM… tres meses, más 20 días por año, más lo que legalmente te corresponde.



Yo no pediré una indemnización como si fuera despedido; voy a ver con administración qué es lo que corresponde de manera normal, pero independientemente del acuerdo que haya dentro del IEM, no pediré, no

aceptaré, una indemnización de tres meses de salarios como si fuera despedido.

– Es una costumbre en el IEM, dice el presidente.



Yo no lo consideró así; además, nadie me está despidiendo y seguiré formando parte del Sistema Nacional Electoral, de forma que tampoco me quedo sin empleo.