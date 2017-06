Acuerdan dictaminar 104 iniciativas pendientes en el Congreso

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- Los coordinadores de los cinco grupos y la representación parlamentaria del Congreso del Estado, acordaron realizar una revisión de las 104 iniciativas de ley pendientes de dictamen para dictaminar las que sean viables, informó el presidente de la Mesa Directiva Pascual Sigla Páez.

“Tenemos un acuerdo con los coordinadores para revisar las iniciativas, sobre todo aquellas que tienen viabilidad y que no van a tener mayor conflicto, esas pueden transitar y en este mes que nos

queda vamos a darle un jalón muy fuerte a esas iniciativas que están ahí atoradas sobre todo, insisto, en aquellas que generan consensos”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática justificó el rezago que hay en la dictaminación de iniciativas en comisiones con la pluralidad que hay al interior del Congreso y su composición, prácticamente mitad hombres, mitad mujeres, todos con una visión diferente que enriquece el análisis y el debate, pero que retardan los consensos.

Descartó que se hayan acumulado tantas iniciativas sin dictamen por cortesía parlamentaria, como la primera que envió el gobernador Silvano Aureoles Conejo para otorgar cuatro diputaciones plurinominales a los migrantes, la cual se atoró en la Comisión de Puntos Constitucionales por su inviabilidad, pero a la que finalmente se le dio el ha lugar para discutirla.

“No veo que haya iniciativas atoradas por cortesía, más bien se acabaron esos tiempos en que el Gobernador decidía todo lo que ocurría en el Congreso, ya no es ventanilla de trámite, ahora se discute, hay pluralidad y eso hace que se retarden la salida de los iniciativas y los dictámenes, esa es una realidad”.

Al respecto la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez señaló que en el caso de la iniciativa sobre diputaciones plurinominales para los migrantes, se le dio el ha lugar, lo cual no quiere decir que se vaya a aprobar porque el Congreso del Estado no tiene por qué garantizar espacios a ningún grupo, ya sea mayoritario o minoritario porque se los tienen que ganar en los partidos políticos.

“Es lo que no está bien, ya vimos que no porque el Ejecutivo mande una iniciativa está bien, ya vimos el caso del Código Penal y la decisión fue retirarla; somos humanos se vale equivocarse, el Gobernador es ser humano y quienes le hacen las leyes también son personas y se pueden equivocar, lo que no se vale es que estemos sacando temas porque si, nada más por cortesía política porque además es peligroso que podamos autorizar cosas que sean en perjuicio de Michoacán”, indicó la legisladora por el distrito de La Piedad.