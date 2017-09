Acatará ADN resolutivo del FAD; insistirá en alianza de izquierda

MORELIA, Mich., 5 de septiembre de 2017.- La corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán acatará el resolutivo del Consejo Nacional de formar el Frente Amplio Democrático, pero insistirá en aliarse con la izquierda a nivel estatal.

El coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado e integrante de esa corriente, Manuel López Meléndez, dijo que para las candidaturas a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales ya nada pueden hacer e irán con el FAD.

En cambio, para las candidaturas a las diputaciones locales y las presidencias municipales, seguirán insistiendo en que la alianza sea con la izquierda porque no están de acuerdo con la alianza que el domingo se concretó en la Ciudad de México.

“En ADN no estamos de acuerdo, tenemos un partido al que nos debemos, en el que hemos estado muchos años y queremos que las cosas sean diferentes en Michoacán, hemos estado platicando para que se puedan coser aparte las alianzas, sin necesidad del amarre nacional, pero si no se logra, somos disciplinados y acataremos el mandato del Consejo Nacional”.

Es muy claro lo que se aprobó, pero el FAD está abierto también a los partidos de izquierda, no es una alianza solo con el Partido Acción Nacional (PAN), indicó el legislador quien dijo que optó por abstenerse en la votación por que no está convencido de que sea lo mejor para su partido.

Se le preguntó al legislador como se apoyar algo en lo que no se cree y cómo piensan ganar una contienda electoral si no están convencidos de lo que hacen y señaló que la política es de una manera vertical y no todas las cosas son como uno quiere, pero aseguró que su partido es democrático y la mayoría decidió el rumbo a seguir.