A quienes promueven a Mancera no les costó el PRD: Silvano Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO,. 14 de junio de 2017.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseveró que quienes promueven la candidatura presidencial de Miguel Ángel Macera nunca les costó la formación del PRD.

“Mancera no es militante, nunca se quiso afiliar, y más bien quienes mueven los hilos, o quieren moverlos en un partido que no les costó, son los que están atrás de Mancera. Eso no es sano, porque una cosa es que te presten el carrito para andar en las calles de la Ciudad de México y otra que te lo quieras llevar a tu casa, a Los Pinos.”, refirió el mandatario michoacano en entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula.

