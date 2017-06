A un año de la AVG aún no hay informe de avances

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017. – A un día de que se cumpla un año de la declaración de Alerta de Violencia de Género por parte de la Secretaría de Gobernación, no hay un informe actualizado de los avances o evaluación de la alerta.

El informe más reciente fue el que se presentó en la pasada comparecencia ante el Congreso Local y que encabezó el secretario de Gobierno Adrián López Solis, confirmaron fuentes de la citada dependencia.

Asimismo, fuentes de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres confirmaron que se esta “trabajando” en la conformación del informe, mismo que se va a presentar ante la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

En la comparecencia del 9 de mayo se dio a conocer que el Centro de Justicia Integral para las Mujeres ha brindado atención a 8 mil 192 usuarias, desde la declaratoria.

Asimismo que se había creado la Fiscalía Especializada en Medidas de Protección para las Mujeres Víctimas de Violencia, misma que había ofrecido atención a 258 mujeres; lo mismo que se había instituido la Unidad Especializada para la Atención de Delitos de Homicidio Cometidos en Agravio de la Mujer.

También dentro de las acciones, se incluyó el inicio de la construcción de la Ciudad de las Mujeres en Múgica y Huetamo; el lanzamiento de la aplicación para teléfonos móviles Mujer Segura Michoacán y que habían recibido mil 363 llamadas en el estado para denunciar violencia de género, no obstante hay que señalar que solo 500 usuarios la han descargado.

Entre las acciones referidas las que más trascienden son los mil 895 servicios que se dieron mujeres en 26 municipios a través del Ministerio Público Itinerante y los 3 mil 125 Comités de Vigilancia Vecinal en los 14 municipios con AVGM, con los que se buscan la recuperación de los espacios públicos

En este mismo tenor, trasciende la instalación de 2 mil 840 cámaras de vídeo en municipios con mayor incidencia delictiva y en los que se incluyen algunos con AVG, pero en los que no todos los que tienen alerta han cumplido; además de que queda pendiente la instalación de arcos de seguridad.

Entre las acciones, que no se refirió en el informe, que ha tenido buena aceptación son los créditos Palabra de Mujer que impulsa la Seimujer y que busca empoderar a la mujer, institución que en conjunto con Sí Financia han entregado varios millones de pesos en credito y tienen como meta entregar 100 mil de estos créditos.

De igual modo se han lanzado campañas mediáticas en todo el estado, siendo la de más fuerza Yo Por Ellas para promover la empatía entre géneros y una nueva concepción de masculinidad; Yo Por Ellas se hizo a la par de una campaña de denuncia anónima.

En materia de crímenes contra las mujeres se han reconocido al menos 35 homicidios de mujeres de enero a marzo del 2017, en tanto que el conteo de las noticias hablan de al menos 50 homicidios en municipios como Morelia, Apatzingán, Uruapan, La Piedad y Zamora, por mencionar algunas.

El número de homicidios que han sido reconocidos como feminicidios sigue siendo muy baja, el 20 por ciento, lo mismo que el número de casos resueltos.

Cabe señalar que no obstante las campañas, el despliegue de fuerzas policiales en toda la entidad, los patrullajes de prevención y las mas de 7 mil 300 lamparas nuevas, modernizadas o reparadas, la violencia no ha cesado y ante los ojos de los grupos feministas, incluso de las funcionarias, la violencia ha incrementado, o es lo que en más de una ocasión ha referido Fabiola Alanís Sámano, no sin reconocer que también han logrado que las mujeres denuncien más.