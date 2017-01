De 78 mil, sueldo neto del presidente de lEM; los 114 mil el integrado

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) Ramón Hernández Reyes aclaró que su salario real es de 78 mil pesos mensuales y no de 114 mil 200 pesos ya que ese es el salario integrado y negó tener otros ingresos por 20 mil 780 pesos como se especifica en el presupuesto aprobado por el organismo autónomo.

Se le indicó que aun manejando el sueldo neto, el suyo es el más alto de toda la administración pública ya que después de impuestos el salario de 112 mil pesos de los magistrados del Poder Judicial queda en 75 mil y el de los diputados que es de 92 mil 450 se reduce a 66 mil.

“Yo difiero y no me quiero meter en eso; en el Instituto lo que se percibe es eso, no hay una partida ni otro ingreso que por otro concepto percibamos, yo desconozco cómo se maneja en otras instancias”.

El consejero electoral señaló que el sueldo integrado incluye el aguinaldo, la prima vacacional y todas las prestaciones que por ley se manejan, pero no quiso entrar al detalle de por qué en su presupuesto todos esos conceptos se suman independientemente de los salarios.

Hernández Reyes dijo que están dispuestos a revisar los salarios y reducirlos en atención al llamado que hizo el gobernador Silvano Aureoles Conejo este lunes aunque en el IEM más que un programa de austeridad tendrán que hacer un reajuste presupuestario debido al recorte de 80 millones de pesos que sufrieron.