Zavala y Chuchos llaman a decir no a PRI y Morena

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2017.- Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial del PAN, y Jesús Ortega, líder de la corriente perredista Nueva Izquierda (NI), coincidieron en decir no al PRI y al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, rumbo a las elecciones de 2018.

De acuerdo con Milenio, en el segundo día del encuentro nacional de cuadros, celebrado en Oaxtepec, Morelos, la tribu del PRD se manifestó contra ir en bloque con el partido del tabasqueño y contra aceptar que un candidato panista abandere el frente amplio opositor.

Subrayó que el PRD conformará el bloque con Acción Nacional, pero solo con un aspirante ciudadano, es decir, la coalición se frustrará si Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle buscan encabezar el proyecto.

“El llamado directo a Margarita, a Anaya, a Moreno Valle y a nuestros candidatos: a Silvano, a Mancera y a Graco, y a López Obrador y a otros a poner el interés del país por sobre cualquier interés individual y particular.

“Si hay un candidato que dice a mí me vale gorro el país y la gente, y lo que me interesa es mi candidatura, o si hay un partido que dice que le importa poco el país, entonces con eso no se puede y se frustrará el frente amplio”, señaló Ortega.

