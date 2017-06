Yo voy por un proyecto, dice Marco Polo a alcaldía de Morelia

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- Ante la posibilidad de ser el candidato a la presidencia de Morelia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2018, el diputado federal del Distrito 8 Morelia, Marco Polo Aguirre Chávez dejó abierta la puerta para ser él, el que abandere al tricolor para competir por la capital michoacana.

“He valorado la posibilidad, pero yo voy por un proyecto”, comentó el diputado priísta en entrevista a Quadratín.

Y es que, en repetidas ocasiones, su correligionaria, la diputada Daniela de los Santos, ha externado que ella y Marco Polo Aguirre Chávez pudieran ser la fórmula que participe por el tricolor a la alcaldía moreliana.

“Voy a construir ese proyecto en beneficio de los morelianos; si se cuaja, qué bueno, y si no se cuaja, lo que me interesa es que Morelia avance”, comentó el ex presidente estatal del PRI Michoacán.

Comentó que, en caso de no ser él el candidato, dijo que apoyará desde su trinchera el proyecto que decida el PRI, pues lo necesario es que Morelia avance por el bienestar de sus ciudadanos.

Asamblea Nacional del PRI

En la víspera de la Asamblea Nacional del PRI que se realizará en agosto, el coordinador de los diputados federales priístas michoacanos enfatizó que el partido se encuentra más vivo que nunca y que está listo para meterse a la batalla en 2018.

“El PRI está vivo, es un partido que habla por él. Es una gran oportunidad para que seamos un partido crítico”.

Sin embargo, emplazó a los priístas a redoblar el paso y dar lo mejor de sí para llegar fortalecidos y con un trabajo cercano a los ciudadanos, pues solo así obtendrá buenos resultados.

“El priísmo necesita trabajar desde las colonias, atendiendo y planteando qué es lo que quieren. Que las elecciones se ganen desde la calle”, añadió Marco Polo Aguirre.

Alianza, pero con los ciudadanos

Al ser cuestionado sobre si el PRI debe o no ir en alianza con algún instituto político, el ex diputado local señaló que su única alianza debe ser con los ciudadanos, quienes son por los que se debe de trabajar cuando se llega a un puesto de elección popular.

En este tenor, el jerarca de los diputados federales priístas aludió que lo que ha dañado a su partido es el separarse de las necesidades de la gente, por ello, conminó al priísmo a trabajar de manera cercana con el pueblo.

“Lo que al PRI la he hecho daño es cuando nos alejamos de la gente, necesitamos seguir construyendo con los ciudadanos, esa es la alianza que necesita el PRI”.

Cuando se le preguntó a Marco Polo Aguirre si aún pesaban al interior del tricolor las voces de un Fausto Vallejo Figueroa o un Jesús Reyna, el diputado federal indicó que el PRI es un partido de puertas abiertas, pero insistió en que es momento de trabajar con la gente y no con la cúpula del tricolor.

“¡En el PRI todos cabemos. El PRI no es una o dos personas!”, concluyó.