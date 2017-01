Viable y sana, reducción, más no desaparición de pluris: académico

MORELIA, Mich., 27 de enero de 2017.- Ante la propuesta del PRI de reducir el número de diputaciones plurinominales en el Congreso de la Unión y legislaturas locales, el académico Jorge Alberto Zamacona Madrigal, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, consideró que es “viable y sano”, y descartó que sea un retroceso al bipartidismo.

En entrevista con Quadratín, el especialista comentó que el sistema electoral mexicano debe mantenerse permanentemente sujeto a revisión, de manera que se ajuste a las necesidades de la sociedad actual, para que se garantice el acceso a una democracia directa, participativa y verdaderamente representativa.

Dicho esto, consideró que la reducción en el número de curules plurinominales generaría, como primera ventaja un ahorro considerable en el presupuesto que se destina para el pago de los legisladores, recurso que podría destinarse para el subsidio de programas sociales y la implementación de políticas públicas en beneficio de la población. “Si los legisladores tienen voluntad política, pueden concretar esta propuesta”, señaló.

A decir del especialista, la reducción del número de plurinominales no constituiría un retroceso al bipartidismo o a la falta de representación, “es que no se trata de desaparecerlas, sino de reducirlas”, dijo, al señalar que se debe partir de un reajuste a las fórmulas de representación proporcional, de acuerdo al número de votos obtenidos, pero sin que se caiga en una falta de representación de un porcentaje del electorado.

A pregunta expresa, Zamacona Madrigal consideró que la reducción de las llamadas “pluris” no debe confundirse con una pretensión de desaparecerlas, algo que, a su decir, no sería sano, ya que dejaría sin representación ante las cámaras legislativas al electorado que haya votado determinado partido político.

Pluris, para reparto entre compadres de partido

En este sentido, el también ex magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán señaló que están en un error quienes afirman que en México el elector no vota por el diputado plurinominal, toda vez que recordó que en la boleta electoral, en los recuadros de cada partido, se anexa la lista de los candidatos propuestos por el partido en una dinámica en la que el votante no tiene la alternativa para particularizar.

A juicio del especialista en derecho electoral, comparado con países de Europa, el sistema electoral mexicano tiene una falla en este aspecto, toda vez que, si bien, el votante da el sufragio de facto al votar por el partido en el recuadro, al tratarse de elegir a un legislador plurinominal el electorado no tiene la posibilidad de elegir, de manera que la asignación de pluris “sigue siendo para el compadre o el dirigente del partido”, expresó.