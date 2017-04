Urge Roberto Carlos a CEDH informe del enfrentamiento en Arantepacua

MORELIA, Mich., 6 de abril de 2017.- El Gobierno del Estado debe ser garante de los derechos humanos de los michoacanos, pero atropelló los de los comuneros de Arantepacua, donde mostró su incapacidad para atender, a través del diálogo, los conflictos afirmó el integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, Roberto Carlos López García.

“Me preocupa que así como trataron a los comuneros de Arantepacua ayer miércoles vayan a tratar todos los problemas donde hay conflictos entre hermanos indígenas, porque entonces veremos más de 50 enfrentamientos los michoacanos”.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional consideró que simbólicamente se evidenció que al Gobierno del Estado no le interesa atender los conflictos de los pueblos originarios por la tenencia de

la tierra y que ya no son grupos delincuenciales los que generan violencia sino la propia autoridad.

López García hizo un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que a la brevedad de a conocer los resultados de la investigación y que señale a los responsables para que se aplique la ley por ese atropello a los michoacanos.

Al gobernador Silvano Aureoles Conejo le pidió que asuma su responsabilidad y tome las determinaciones necesarias para garantizar el estado de derecho protegiendo los derechos humanos y que no se le olvide que era diputado cuando la reforma a los derechos humanos y élla validó, por lo que debe ser el garante de que se respeten.