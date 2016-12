Urge PRD al Congreso aprobar la reestructura de la deuda pública

MORELIA, Mich., 22 de diciembre de 2016.- Al considerar el proyecto de reestructura de la deuda pública es una medida no sólo urgente sino necesaria, ya que la mayoría de los contratos cuentan con cláusulas demasiado estrictas que en caso de su incumplimiento causaría un grave daño a las finanzas públicas del estado, la dirigencia estatal y los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldaron la iniciativa enviada por el Gobernador del estado e hicieron un llamado a los diputados de las otras fuerzas políticas a que asuman su responsabilidad para mejorar la economía de los michoacanos.

En rueda de prensa, en donde estuvieron presentes los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y del grupo parlamentario del partido en el Congreso del Estado, el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, reiteró que el proyecto presentado por el Ejecutivo pretende exclusivamente, mejorar las condiciones financieras de los contratos actuales, lo que significa la reducción de los pagos mensuales que realiza al servicio de la deuda.

“La propuesta no busca, como erróneamente se cree incrementar los saldos actuales de la deuda del estado. Por el contrario, se trata de una iniciativa seria, transparente y está bien sustentada, por eso es que el PRD respalda la propuesta del Ejecutivo estatal y apela al compromiso de las y los legisladores para analizar seriamente esta propuesta”.

Torres Piña subrayó que con justeza, los trabajadores y proveedores exigen el pago de sus salarios y prestaciones de ley que aún no han recibido, es por ello se hace el llamado respetuoso a las y los diputados locales a asumir el compromiso que tienen ante los michoacanos

Por ello, el líder del perredismo estatal indicó que no aprobar este año la reestructura de la deuda, condenaría a los michoacanos a seguir pagando onerosos intereses contratados por pasadas administraciones a costa de un mayor desarrollo para el estado.

“Estas fechas de cierre años siempre ha sido una fecha complicada para cualquier gobierno, durante esta administración esta situación se agravó, debido a que a las responsabilidades que ha tenido que cumplir con el pago de la deuda pública han sido mayores.

“Es decir, el gobierno encabezado por Silvano Aureoles, ha pagado anualmente por la deuda, más de lo que ningún gobierno había pagado antes y de lo que ningún otro pagará en futuras administraciones. Lo que ha ocasionado serias afectaciones en la liquidez económica de nuestra entidad”, destacó.

Puso como ejemplo que en 2015 se destinaron 121. 7 millones de pesos mensuales al servicio del pago de la deuda, pero en lo que va de este año, debido al incremento en las tasas de referencia, este monto aumentó 271 millones de pesos adicionales.

Indicó que mientras en este año se proyectó destinar mil 500 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda, el monto se disparó a más de mil 800 millones. Por lo cual se estima que se registren más incrementos durante este mes, el pago de intereses podría alcanzar hasta 200 millones de pesos más, al cierre del año.

“Esto es lo que nos obliga a reiterar el llamado respetuoso que hicimos a las y los diputados locales a asumir el compromiso que tienen ante los michoacanos y no aplazar más la discusión sobre los alcances del proyecto de reestructura, que está en sus manos desde el pasado 12 de diciembre”, reiteró Torres Piña.

En este tenor, indicó que la responsabilidad como legisladores es discutir y aprobar responsablemente la reestructuración de la deuda pública, lo que permitirá mejorar las condiciones de pago y tasas de interés de cinco créditos, cuatro contratados en 2013 y el otro en el año 2007.

Toda vez que son los crecientes intereses los que asfixian las finanzas públicas del estado y afectan su operatividad, pues sólo en lo que va del año la Tasa de Interés Interbancaria del Banco de México, tuvo un incremento real del 5.75 por ciento.

Por su parte, el diputado Pascual Sigala indicó que la situación financiera actual es compleja, ya que la anterior reestructura fue aprobada en condiciones desventajosas, lo que ha representado una mayor presión a las finanzas estatales. Por ello es una prioridad para el PRD que antes del fin de año, se debe aprobar el proyecto de reestructura, por ello insistió que cada Diputado debe asumir su parte para mejorar la economía de los michoacanos.

Manuel López Meléndez, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que en estos momentos el Gobierno no está en condiciones de cumplir con los compromisos de fin de año con los trabajadores, ayuntamientos y proveedores, por lo cual la reestructura es necesaria para que la administración estatal tenga solvencia.

Juan Pablo Puebla, coordinador del grupo parlamentario del PRD, reiteró que existen condiciones en el Congreso para que la iniciativa se discuta y se apruebe, solo falta que los partidos políticos demuestren voluntad y apertura.