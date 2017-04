Unidad petista llevará a votación histórica al partido

MORELIA, Mich., 4 de abril de 2017.- El Comisionado Nacional Político en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, expresó que la militancia petista en este momento se encuentra entusiasmada y decidida a participar de manera disciplinada e intensa para lograr la mayor votación histórica del PT en los comicios en las cuatro entidades de 2017 y en la que habrá de elegirse nuevo mandatario nacional en 2018.

Señala un comunicaado que el dirigente estatal del PT, exclamó que parte de los trabajos de fortalecimiento territorial en todo el país se debe a que los petistas están realizando una gran labor de unidad al interior de cada comité, y se han decidido a que ningún rincón en toda la geografía nacional se quede sin conocer que la ruta es la izquierda que propone el PT, que es quien vela por cada mexicana y mexicano, los empodera y los acompaña.

Expresó que es duro, que en el avance territorial cara a cara con el ciudadano real, expresen sentirse abandonados por la clase política que una vez más les ha mentido, prometiendo lo que no han cumplido, olvidándose de quienes les llevó a tomar un cargo de representación popular, olvidando que cada servidor público es tan sólo un portavoz del pueblo y que debe su actuar ético y moral al beneficio común, mas no el propio.

Sandoval Flores explicó que cada uno de los petistas que se ha volcado a sostener un diálogo franco y sincero en cada puerta de los municipios ha demostrado que el PT es el único instituto político sque lleva lo que dice a la práctica, como son proyectos educativos, programas de gestión de proyectos productivos y servidores públicos que se encuentran a ras de suelo con cada una de las personas que les ha solicitado apoyo.

Expresó que la batalla es dura, porque la gente ha mostrado un hartazgo social importante, porque en sus palabras, siguen siendo utilizados por quienes abusan de su confianza para llegar al poder, prometiendo sin cumplir y actuando en su contra, “ahí tenemos el hecho más reciente, el gasolinazo; quién no recuerda que Peña Nieto, llegó al poder con la bandera de no más gasolinazos, y no sólo los reactivó, sino que además fue un gran impacto negativo contra la economía de las familias mexicanas que no tienen que ver con su realidad de presidente adinerado”.

El líder petista estatal manifestó que el PT ha demostrado ser un aliado leal de la población, y es esa alianza social la que estará llevando a este partido a su votación histórica no sólo en los comicios en las cuatro entidades en proceso electoral de este año, sino también en 2018 que habrá de votarse el nuevo mandatario nacional.

El Comisionado Político Nacional en Michoacán, hizo un recordatorio de que México no es propiedad del gobierno, ni de los poderosos, ni de los politiqueros de siempre, sino es patrimonio de todos y cada uno de los mexicanos; y en ese sentido declaró a nombre de toda la militancia que el PT será el único partido que no lo va a permitir, porque es único partido que realmente está del lado de la gente.

Finalmente dijo que los petistas en cada rincón del país se ha hecho uno con los millones de hombres y mujeres que todos los días se parten el lomo, de manera legítima y honesta para ganarse el pan de sus hijos “… es con ellos y por ellos que el PT está invirtiendo todos sus esfuerzos, y no cabe duda que estaremos ante la mayor votación del PT en su Historia”.