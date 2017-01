Tardía, mediática y electorera, acción de Silvano contra ex gobernadores

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- La dirigencia estatal del PAN consideró que la interposición de denuncias penales de la Secretaría de Contraloría contra dos ex gobernadores de Michoacán, y contra otros ocho ex funcionarios que estuvieron en activo en el periodo 2012-2015, son acciones tardías, selectivas, mediáticas y electoreras por parte del gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

En entrevista, el secretario general del PAN, Javier Estrada Cárdenas dijo que llama la atención que a más de un año de gobierno, Aureoles Conejo, a través de la Contraloría, tome acciones concretas ante el saqueo a las finanzas públicas que, a su decir, se ha puesto en evidencia desde hace varios años, por lo que consideró que esta acción es tardía, y que sería inútil si no se sanciona a los responsables y se restituyen los recursos del erario.

Destacó que sería lamentable que se tratara de una investigación selectiva, al cuestionar que la acción penal contemple a ex funcionarios únicamente del periodo 2012-2015, y que de manera “sospechosista” se deje “para luego” la investigación a ex funcionarios del periodo de gobierno 2008-2012, del perredista Leonel Godoy Rangel, e incluso del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel; además, dijo que no hay razón para que se exente a Salvador Jara y Jesús Reyna.

Ante ello, el panista consideró que estas acciones constituyen una estrategia mediática de cara al proceso electoral 2018, en que el gobierno de Aureoles Conejo pretende la colocación de su partido ante el electorado.

Sin embargo, Estrada Cárdenas comprometió que si estas denuncias penales se traducen en acciones concretas y en la restitución de los recursos por parte de los responsables, se disculpará públicamente con el actual gobierno.