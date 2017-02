Sin TLCAN retrocederían México y Estados Unidos: Salinas de Gortari

CIUDAD DE MÉXICO., 1 de febrero de 2017.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha creado un futuro compartido y una estable y próspera región comercial, cuya eliminación sería un retroceso para México y Estados Unidos, asentó el ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, promotor del acuerdo en su mandato.

De acuerdo con una nota del portal 24 Horas, afirma que la competitividad es la vía de promoción del bienestar, la cual no se logra con gestos paternalistas hacia los trabajadores, ataques autocráticos sobre empresas o repudiando socios vitales en el comercio internacional.

El ex mandatario mexicano (1988-1994) fijó su posición acerca del (TLCAN) en el blog sobre América Latina y el Caribe de la London School of Economics and Political Science.

