Sin suficiente reglamentación, asuntos indígenas y elección en tenencias

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), Rubén Herrera Rodríguez, consideró que entre los casos recurrentes que se atienen en esa institución, y que no están suficientemente regulados en la norma electoral, destacan elecciones de jefes de tenencia y temas que tienen que ver con las comunidades indígenas.

“Tenemos varios asuntos relacionados con las elecciones de jefes de tenencia y autoridades auxiliares; tenemos asuntos en materia indígena, consideramos que no están al cien por ciento regulados”, comentó el servidor público en entrevista con Quadratín.

Sin embargo, Herrera Rodríguez señaló que ante la falta de precisiones lo que hace el tribunal es interpretar las normas que hay, por lo que se revisan precedentes, y entonces se procura, con o sin ley, tutelar los derechos políticos de todo aquel que acuda.

En su opinión, la recién aprobada Reforma Electoral constituyó un paso importante, pero, al admitir que hay escenarios pendientes de reglamentar, señaló que no hay leyes acabadas, sino que siempre tendrán áreas de oportunidad.

“Lo que advierto, y esto es algo que pasa en cada reforma debido a que la materia electoral es muy dinámica y no hay reforma definitiva, derivado de la armonización de la reforma local con la federal es que los legisladores tomaron mucho en cuenta las sentencias derivadas de tribunales federales y locales electorales, y esto es muy importante”, dijo.