Silvano debe ir a fondo en temas de corrupción: Raúl Morón

MORELIA, Mich., 23 de enero de 2017.- El Senador michoacano, Raúl Morón Orozco pidió al titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, vaya a fondo en las investigaciones contra aquellos ex funcionarios y ex gobernadores que provocaron el desfalco financiero de Michoacán, y sugirió que por salud pública y política, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel expliquen los motivos del endeudamiento registrado durante sus administraciones.

En entrevista con Quadratín, el ex líder magisterial dijo, sin embargo, que de no haber motivos ni argumentos para acusar a dichos ex gobernadores se deberá pedir una disculpa que evite la deshonra y el daño a la imagen pública de los mismos.

Comentó que, en el tema de la corrupción y el saqueo financiero, ya existe un hartazgo en la población, y se le tiene que explicar claramente qué fue lo que pasó con los recursos y patrimonio de Michoacán.

Raúl Morón señaló que existe una obligación por parte del gobierno de Silvano Aureoles para aclarar los temas de corrupción y recordó que ahí existen los documentos financieros que explicarían el gasto realizado y el endeudamiento hecho durante las administraciones de sus homólogos perredistas.