Se lanzan perredistas contra Andrés Manuel López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de abril de 2017.- Andrés Manuel López Obrador estuvo en el mitin de unidad del Partido de la Revolución Democrática (PRD) celebrado este sábado en el Zócalo capitalino.

Pero no es que el ex dirigente y dos veces candidato presidencial por el PRD haya acudido al evento de su ex partido, sino que algunos de los oradores se refirieron a él y le dedicaron algunas palabras.

Las que más resonaron en los oídos de los miles de perredistas que asistieron fueron las del ex jefe delegacional de Venustiano Carranza y ex diputado constituyente, Julio César Moreno, quien lo llamó Donald Trump mexicano y también desagradecido.

