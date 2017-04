Saquemos a México del atraso en el que lo han metido: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril de 2017.- Con el compromiso de cumplir los tres postulados: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, llamó a sacar a México del atraso en el que lo han metido.

“Todas las clases sociales, los libres pensadores, todos, pobladores, saquemos a nuestro país del atraso y atolladero que lo han metido, de la pobreza, de la marginación, del miedo”, dijo este domingo el presidente nacional de Morena en la Plaza de la Constitución.

Durante la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, llamó a que se unan para seguir luchan por lo que llamó, el renacimiento de México.

