Rinden cuentas diputados federales del PRI a morelianos

r

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2017.- Esta mañana, los diputados federales, Daniela de los Santos Torres y Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron, ante un salón lleno, su segundo informe de actividades legislativas, en donde destacaron el apoyo y la injerencia que han tenido en las reformas transformadoras y estructurales del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con un comunicado de prensa, en su discurso, la legisladora federal, Daniela de los Santos Torres, señaló que si algo ha aprendido a lo largo de su etapa como diputada es que la mejor manera de legislar es dialogando y escuchando, “escuchar a los colegios, a las cámaras, a los activistas, a los que están haciendo un trámite que resulta ser muy burocrático, a los estudiantes, a las amas de casa, en fin escuchar a la ciudadanía, escuchar de manera real la problemática y a los expertos en la materia porque nosotros no somos todólogos”

De los Santos Torres, habló sobre su trabajo legislativo en la LXIII legislatura, mencionó que ha empujado leyes como la de obras públicas, del notariado, del maltrato animal, una ley especial en materia de adopción, otras más para regular finanzas de los estados y municipios, con la que se dará claridad, transparencia y no se endeudaran los estados sin sentido alguno.

De igual forma, manifestó el logro para que se aprobará una reforma en materia de adopción, misma que se encuentra en el Senado de la República, por la cual dijo, no descansará hasta que se apruebe.

“Hoy más que nunca se ocupa que los políticos estén del lado de los ciudadanos, por eso y siendo congruentes votamos a favor de hacer públicas nuestras declaraciones, lo que se le conoce como la ley 3 de 3”, aseveró.

En ese sentido, también manifestó que junto al diputado, Marco Polo Aguirre, presentaron una propuesta para reducir el recurso de los políticos hasta en más del 50 por ciento así como el tiempo de las campañas electorales.

Por último, Daniela de los Santos se mostró contenta al formar parte de una época en donde las mujeres tienen mayor participación, en donde los jóvenes comienzan a asumir el papel de la función pública, en donde existan candidatos ciudadanos y los partidos están cambiando para bien, “seguiré trabajando con honestidad y dedicación, pues es eso y el respaldo de la gente lo que puede abrir puertas”.

Por su parte el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, en su intervención, manifestó que gobierno federal hizo lo que tenía que hacer, que era bajar el presupuesto del gasto corriente, decisión que dijo, fue impopular.

Ante esta situación y la molestia entendible de la sociedad, Marco Polo, señaló que él fue y les dio la cara a los morelianos, les explicó las decisiones que tomaron, decisiones difíciles pero correctas por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En ese tenor, Aguirre Chávez, subrayó que no era justo que los ciudadanos padecieran estas decisiones económicas y que los partidos políticos no fueran sensibles, por ello aseveró, que presentaron una iniciativa para que todos los políticos se aprieten los bolsillos.

El legislador federal, reconoció que el 2018 será un escenario complejo, de mucha competencia, que el PRI no la tiene fácil, por lo que señaló que muchos de los morelianos que lo acompañaron tampoco la tienen fácil, “por eso cuando platicamos de un proyecto que permita hacer un Morelia diferente, me dan ganas de seguir conformando una gran alianza con todas las personas, un proyecto diferente, de cercanía con la gente”.

El también coordinador de los diputados federales de Michoacán, señaló que ve a un gobierno independiente que no está cerca de la gente, un gobierno que niega la realidad de lo que pasa en Morelia, que niega la realidad de los que pasa en seguridad, “ahí es cuando dices que tenemos que formar un gran frente para cambiar la realidad de Morelia, porque es algo que nos ocupa, nos preocupa y sabemos que es importante para la ciudad”.

El legislador federal, aseveró que ve un gobierno preocupado por construir oficinas endeudándose y no construyendo vialidades en las colonias, que en las colonias populares de la zona norte del distrito que él representa, ve un gobierno municipal que no está haciendo obra, pero dando despensas y aseguró que esa es la manera en como no se pueden solucionar las cosas.

Ya para finalizar, Aguirre Chávez, mencionó que existe la posibilidad de construir con hechos, que están listos para construir un proyecto que sea cercano a la gente, para solucionar los problemas de los morelianos, “no creo en un gobierno que se endeuda para construir oficinas y seguro estoy que solo con la gente vamos a construir una gran confianza y una gran ciudad”, finalizó.

Por su parte el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda, dijo ser testigo de primera mano de lo que han realizado tanto Daniela de los Santos como Marco Polo Aguirre, del esfuerzo y el empeño por cumplir con su trabajo para hacer de Morelia un mejor municipio.

El también diputado federal, reconoció el trabajo de comisiones, y señaló que ellos han cumplido con la fracción parlamentaria del PRI, además de que destacó un trabajo importante para labor social de los que menos tienen.

“Daniela y Marco, cumplen ante sus electores y los ciudadanos, ante un partido que cada vez es más exigente, que quienes militan en el PRI deben ser claros, transparentes y honrados, es el caso de los diputados federales que tiene Morelia”, finalizó.