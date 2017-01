Revoluciones/Arturo Alejandro Bribiesca Gil

Revoluciones

Todas las revoluciones de la historia son diferentes y sus resultados son aún más diversos; sin embargo, en vísperas de un levantamiento revolucionario ciertas condiciones comunes tienden a presentarse.¨ La cita anterior se desprende de la obra ¨Pancho Villa¨, escrita por Friedrich Katz, historiador y antropólogo de origen austriaco, nacionalizado estadounidense, que pasó parte de su vida en México. País al cual le dedicó importantes y bastos estudios, por lo cual se le reconocía coloquialmente como mexicanólogo.

Sin duda está biografía es el mejor trabajo historiográfico hecho sobre el Centauro del Norte, pero más allá de la trascendencia del mito de Pancho Villa, debemos reconocer en esta obra un amplio estudio del México prerrevolucionario y revolucionario, del cual podemos seguir abrevando conocimiento y experiencias del pasado para el presente y el futuro.

Las condiciones comunes a las que hace alusión Kats son las siguientes:

¨En vísperas de una revolución tiene que existir un muy difundido descontento ante las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan, no sólo a un sector o clase de la población, sino a una amplia variedad de clases y grupos sociales.¨

¨Otra precondición para la revolución es una amplia politización del pueblo. La politización en este contexto significa no sólo la conciencia de que las condiciones existentes deben cambiar y de que gran número de personas compartan esa opinión, sino también una gran movilización en que gente hasta entonces ajena o no interesada en la política súbitamente está dispuesta a participar en un proceso político.¨

¨Una tercera precondición de la revolución es que un número creciente de personas tengan la impresión de la ilegitimidad del gobierno existente.¨

¨Una cuarta y decisiva precondición que puede transformar un levantamiento en una revolución es la aparición de una clara alternativa al régimen existente.¨

El análisis hecho por Kats responde a hechos de hace más de un siglo, sin embargo, vale la pena pasar por el tamiz del presente dichas condiciones comunes, para saber dónde estamos parados.

Hoy día existe, al igual que en 1910, un amplio descontento ante las condiciones políticas, económicas y sociales que afectan, no sólo a un sector o clase de la población, sino a una amplia variedad de clases y grupos sociales. El ¨gasolinazo¨ reciente y sus reacciones son un claro ejemplo de ello. Por otra parte, no veo una sociedad ampliamente politizada; porqué el hartazgo general y la crítica al gobierno en redes y pláticas informales no es politización. La politización sería que más gente votará (menores índices de abstencionismo) y que más personas decidieran meterse a la palestra política para poner el ejemplo. Así mismo, no percibo un crecimiento en la cantidad de personas que tengan la impresión de la ilegitimidad del gobierno existente. Lo que percibo es un crecimiento en el número de personas que se sienten agraviadas o defraudadas por su gobierno legítimo. Finalmente, me atrevo a afirmar que en el horizonte mediato no se ve una clara alternativa al régimen existente, toda vez que los principales personajes políticos del momento son gente del sistema, incluidos los ¨antisistémicos¨ y los ¨independientes¨; por tanto, con distinto discurso o estilo, la oferta general es la misma.

Como podemos advertir, al día de hoy no se conjugan las condiciones comunes previas a una revolución enunciadas por Kats, lo que debe darnos cierta tranquilidad, sin que ello signifique aceptación del rumbo que hoy tenemos. Me queda claro que el descontento social tiene un porque y este debe de ser resuelto por la elite gobernante.

En fin, también debe tranquilizarnos el que, desde mi punto de vista, las revoluciones del siglo XXI, con sus excepciones, no serán conflictos armados esencialmente, sino serán movimientos sociales desarticulados estructuralmente y de cohesión subjetiva, que, principalmente, mediante la lucha individual y el desarrollo tecnológico buscaran el cambio. Sin duda la mejor forma de hacer esto es votando más y votando mejor.