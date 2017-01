Reúnen británicos firmas para impedir visita de Trump a Reino Unido

CIUDAD DE MEXICO, 30 de enero del 2017. – A causa de la prohibición, más de 1.3 millones de personas firmaron una petición al Parlamento para que se le retire a Trump una invitación a realizar una visita de estado a Reino Unido. Ahora los legisladores deben evaluar si agendan un debate sobre la cuestión.

Según una publicación que aparece en el porta de El Financiero, Johnson criticó el veto a las visas, pero dijo que es correcto que Trump realice la visita, en la cual participará la Reina Isabel II como anfitriona del presidente.

“Comparto la inquietud generalizada y he dejado muy clara mi posición”, dijo Johnson sobre la veda a viajeros. “He dicho que es una medida divisiva, he dicho que es incorrecto y he dicho que estigmatiza a la gente a causa de su nacionalidad”.

