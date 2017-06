Reprueba Rosy de la Torre mofas de animalistas por muerte de torero

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- La causa animalista está perdiendo la proporción, afirmó la diputada Rosa María de la Torre quien reprobó a quienes, en redes sociales, hicieron mofa de la muerte del torero Iván Fandiño.

“Nadie debe alegrarse de la muerte de un ser humano así sea un torero, la causa animalista nunca puede pasar por despreciar a tu propia especie; dicen por ahí algunas personas que hay gente que no come animales no humanos pero sí animales humanos”, criticó.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que los comentarios de los animalistas morelianos en redes sociales mostraron su incapacidad de sentir el dolor ajeno porque el torero tenía una familia que está sufriendo.

“Él se dedicó a eso porque era su tradición y yo puedo pensar que está mal, pero no por eso me voy a alegrar de la muerte de otro ser humano”, indicó la defensora de los derechos de los animales.

Además, dijo que es necesario que los taurinos revisen sus normas porque la familia del toro va a ser sacrificada porque tienen la idea, sin fundamento científico ni etológico, de que cuando un toro mata a un torero tiene el gen del mal.

“Van a matar a los hermanos del toro, a los padres, a los hijos, porque tienen la idea de cuando un toro mata algo trae mal, eso es a todas luces decimonónico, pensar que trae un gen de la maldad; no, lo mató por defenderse”.

En realidad es un tema económico, los sacrifican porque saben nunca los podrían vender ya que ninguna plaza aceptaría a un miembro de la familia del toro que dio una cornada al torero, lo cual es una barbaridad ya que el torero murió por un descuido suyo, no porque toro tenga el gen de la maldad, indicó.