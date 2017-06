Reprueba PT actuar de policías en manifestaciones

MORELIA, Mich., 22 de junio de 2017.- En el Partido del Trabajo reprobamos y condenamos enérgicamente el abuso de las fuerzas policiales para reprimir las manifestaciones, declaró la Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de este instituto político en el Congreso local.

Señala un comunicado que, agregó que ser gobierno implica tener claro que las necesidades de la población existirán y se debe tener bien claro que la forma de resolverlas es mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones que beneficien a la población; lo que no se consigue mediante el abuso de la fuerza pública “recordemos que hoy son los estudiantes normalistas, ayer fue la comunidad indígena de Arantepacua y nos podemos remontar a varios movimientos que han sido reprimidos mediante la fuerza pública; y eso ya no debe seguir ocurriendo”.

Dijo que la gente hoy quiere paz, tranquilidad y eso incluye a los sectores que se han manifestado para pedir solución a sus demandas legítimas “independientemente de que estemos de acuerdo o no con las formas de manifestación, existen aparatos de justicia que pueden deslindar responsabilidades, entonces que se presenten las pruebas; pero no es disparando en contra de la gente como se acaban los conflictos, no es la forma, eso es reprobable”.

“En la Fracción del PT, estamos resueltas a caminar del lado de la gente siempre, porque no podemos acostumbrarnos a que quienes están en el poder se sientan dueños de las vidas o que vean en las dependencias una herramienta para uso irracional. Por eso, exigimos desde el Congreso del Estado respeto estricto a los derechos fundamentales de los michoacanos, que su derecho a la vida sea no solo respeto sino además defendido como su misión lo requiere”.

Finalmente, hizo un llamado a ponderar siempre el diálogo y la búsqueda de soluciones por la vía pacífica “estamos seguras de que no existe manera más poderosa que la paz para lograr la armonía en los hogares michoacanos. De ninguna manera creemos que el fin justifica los medios, cuando la vida de las persona está de por medio”.