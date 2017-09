Quiere PRI obstaculizar al Frente Amplio Democrático: Antonio Garcia

MORELIA, Mich., 2 de septiembre de 2017.- El secretario general del PRD en Michoacán, Antonio García Conejo, consideró que los cuestionamientos mediáticos a liderazgos del PAN, como es el caso del dirigente nacional Ricardo Anaya, por supuesto enriquecimiento de su familia, y de Rafael Moreno Valle, por la supuesta participación en una red de corrupción y espionaje en Puebla, podrían ser una estrategia del PRI para obstaculizar la conformación del Frente Amplio Democrático (FAD).

“Es claro que la extrema izquierda extrema radical de Morena y el régimen caduco del PRI no quieren que el FAD se instituya, porque les representa un riesgo real; van a hacer todo para que no se conforme”, comentó en entrevista.

García Conejo, señaló la necesidad de que las autoridades competentes investiguen a fondo y deslinden cualquier tipo de responsabilidad, y que el PRD no encubrirá a nadie que haya incurrido en alguna violación a la ley; “quien haya hecho algo contra la ley, que pague”, dijo.

A pregunta expresa, García Conejo dejó claro que hasta que haya una autoridad competente que dictamine sobre la responsabilidad de Anaya y Moreno Valle, el PRD no hará juicios anticipados. Sin embargo, evadió dar un sí o un no a la pregunta de si confía en ambos panistas, “porque no conozco a plenitud si cometieron un delito o no, no es mi competencia, para eso hay autoridades”, apuntó.