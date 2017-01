Pugna Macarena por la difusión de los derechos humanos de migrantes

MORELIA, Mich., 25 de enero de 2017.- Ante el gran riesgo de que con la política proteccionista del nuevo gobierno de Estados Unidos se incurra en la violación de los derechos humanos de connacionales, la diputada Macarena Chávez Flores, presidenta de la Comisión de Migración en el Congreso del Estado, pugnó por la exhaustiva difusión de los derechos que poseen los migrantes michoacanos en dicho país, ello a partir de los municipios que son el primer contacto con su nación con el que cuentan.

En el marco de la Reunión de Autoridades Migrantes y Electorales con los 113 Ayuntamientos del Estado de Michoacán, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) refirió que de acuerdo con autoridades municipales se han registrado algunos retornos de paisanos motivados por el pánico y la desinformación, señala un comunicado de prensa.

“De ahí, la importancia de que nuestros migrantes michoacanos se acerquen a las oficinas de Michoacán en Estados Unidos así como a las plataformas de internet institucionales para que no permitan atropellos a sus derechos al ignorar cuáles son estos”, recalcó.

Y es que, explicó, habrá que recordar que existen más de 37 millones de mexicanos allá, incluyendo a aquellos paisanos de segunda y tercera generación, así como alrededor de 60 mil niños que arribaron a ese país con sus padres, los cuales por supuesto cuentan con un gran número de derechos.

Como parte de la información que es vital que conozca este sector de la población establecida en el vecino país del norte, Chávez Flores resaltó el que vivir indocumentado en Estados Unidos es una falta administrativa pero no es un delito; o el que conozcan que no pueden ser detenidos sólo por su apariencia o por no saber hablar inglés, y en caso de ser arrestados tienen derecho a permanecer en silencio frente a cualquier agente de la ley o de inmigración.

Asimismo, consideró fundamental que tengan conocimiento del protocolo adecuado en caso de ser arrestados por Inmigración, como el pedir una audiencia ante un juez de inmigración y no firmar ningún documento sin la asesoría de un abogado, entre otros.