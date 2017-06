Si no es el pueblo, personalmente detendré a AMLO: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2017.- El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, afirmó que se encargará de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia en 2018.

“Si no es el pueblo, yo me voy a encargar personalmente que ese cuate no llegue”, dijo cuando se le preguntó sobre si había riesgo para 2018 de que el populismo entre a México, aunque el ex mandatario no mencionó al tabasqueño por su nombre.

Posteriormente, durante el evento de Iniciativa de España y las Américas (Idea) en el que participó, se le preguntó sobre cómo lo detendrá, y dijo que él tiene sus mañas.

