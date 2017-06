Proponen crear centro que estudie a jóvenes y sus condiciones de vida

MORELIA, Mich; 26 de junio de 2017.- La creación de un Centro Nacional de Estudios de la Juventud del Partido Revolucionario Institucional, que tenga la responsabilidad de realizar estudios sobre las condiciones en que viven los jóvenes del país, para detectar sus principales necesidades y aspiraciones y procurar brindarles apoyo para que las satisfagan, propuso el simpatizante de la Confederación Nacional Campesina, José de Jesús Suárez Rodríguez.

En el marco de la Asamblea Estatal del Sector Agrario, organizada por la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Michoacán (CNC), Suárez Rodríguez argumentó que actualmente los jóvenes “constituimos el segmento más amplio de la sociedad mexicana y enfrentamos una problemática compleja”.

Dijo que muchos jóvenes estudian y no trabajan; otros trabajan pero no estudian, aunque quieran; y una cantidad indeterminada que se ha dado en llamar “ninis” porque no estudian ni trabajan, “lo que es una tragedia ya que significa que se está desperdiciando fuerza de trabajo y capacidad intelectual que debería general riqueza y bienestar para ellos y el país”.

Expresó que ante la falta de oportunidades de acceso a las escuelas y al ámbito laboral, una gran cantidad de jóvenes se halla en condiciones vulnerables y pueden ser fácilmente reclutados por la delincuencia -especialmente en el sector rural-, y es más probable que caigan en las garras de las adicciones.

Mencionó que en las estructuras del PRI se percibe la ausencia de una área de investigación específicamente orientada a conocer los asuntos que atañen a la juventud, y cuya labor nutra de información veraz a los comités y sus sectores, para que de forma coordinada éstos la proporcionen a los distintos niveles de gobierno y que la misma les sirva para establecer políticas públicas adecuada.

Por ello, el joven José de Jesús Suárez Rodríguez propone la creación del Centro Nacional de Estudios de la Juventud, como órgano especializado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que realice estudios serios sobre la situación en que se encuentran los jóvenes de la República Mexicana.

El objetivo, añade, es detectar las necesidades de los jóvenes y aspiraciones y tratar de brindarles apoyo en la medida de lo posible, a través de los tres niveles de gobierno, e incluso orientarlos para que encuentren empleo en los ámbitos público y privado y, en su caso, para que retomen los estudios.

Consecuentemente, añadió, con la instalación de ese Centro Nacional, los comités directivos estatales tendrán su respectivo Centro Estatal de Estudios de la Juventud. Igual, los tres sectores –campesino, popular y obrero- formarán su propio Centro, en los niveles nacional, estatal y municipal, a fin de que en un plazo razonable se pueda tener un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran los jóvenes vinculados a su correspondiente sector.

“Considero que la creación de los centros referidos podrá coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, porque los mismos permitirán que nuestro Partido establezca relación directa con miles de jóvenes desatendidos”, argumentó el simpatizante cenecista José de Jesús Suárez Rodríguez.