Propone diputado esquemas educativos para niños discapacitados

MORELIA, Mich., 28 de junio de 2017.- Debido a la exclusión que presenta Michoacán en cuanto a las políticas públicas de la educación para la inclusión de los menores que tienen una discapacidad, el diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar propuso diseñar esquemas específicos para el desarrollo de los niños que tienen una enfermedad que les pudiera impedir el desarrollo de sus actividades educativas.

Señala un comunicado que, el legislador local presentó ante el Pleno de la 73 Legislatura una iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 38 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

“En Michoacán es un tema que nos preocupa, como sociedad tenemos la obligación de tener la capacidad de incluir a todos los individuos por igual, sin distinción, teniendo derecho a una educación de calidad”, detalló Ernesto Núñez Aguilar

“En nuestro país, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), 7 de cada 10 personas consideran que sus derechos no se respetan y 23.5% no estarían dispuestos a que en su casa vivieran personas con discapacidad”, señaló el diputado local del PVEM.

Ernesto Núñez Aguilar aseveró que un aproximado del 60% de menores que padecen una discapacidad no concluyen sus estudios debido a que el sistema educativo en la entidad los excluye , por ende, no pueden terminar con su escolaridad primaria.

“Cuando no existe sensibilidad se niega a estos niños y niñas la posibilidad de aumentar sus capacidades y el uso de las mismas. En el sistema educativo, se vive exclusión, discriminación y segregación, cuando se les niega el acceso o cuando se les ubica en clases o escuelas diferentes, provocando que más del 60% no logre finalizar sus estudios de primaria”, acotó el ex diputado federal.

El diputado local urgió la necesidad de implementar programas que rompan con los paradigmas de que los niños discapacitados no puedan sobresalir o avanzar en el tema educativo. Además, puntualizó que se debe de trabajar de manera coordinada tanto autoridades, padres de familia y legisladores.

“La educación inclusiva implica la modificación del entorno, eliminando barreras que representen una limitación al aprendizaje de todo el estudiantado en igualdad de condiciones y sin discriminación. Además, es nuestra responsabilidad como legisladores velar por el bien de la educación del estado”, comentó Núñez Aguilar.

El legislador del PVEM resaltó dentro de su discurso la prioridad de la iniciativa presentada la mañana de este miércoles a sus compañeros legisladores.

“El primordial objetivo de esta iniciativa es asegurar que la niñez michoacana que vive con algún tipo de discapacidad o capacidad diferente, como grupo especialmente vulnerable, tenga acceso a la educación mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas, para su adecuada inclusión al sistema educativo en todos sus niveles y al campo laboral, sobre todo para hacer posible su vida de manera independiente”, concluyó Ernesto Núñez Aguilar.