Propone Alfonso veto a consumo de productos de EU ante caso Ford

MORELIA, Mich., 5 de enero de 2017.- Veto al consumo de productos estadounidenses propuso Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, ante el castigo que el vecino país del Norte impone a México al limitar la instalación de inversiones productivas, como fue el caso de la planta Ford.

Aunado al no consumo de productos estadounidenses, Martínez Alcázar se pronunció por privilegiar la adquisición de artículos nacionales y procedentes de otras partes del orbe, como Asia, donde sus economías, aseveró, han abierto sus puertas a México y mostrado su interés por invertir y generar empleos en territorio nacional.

“Mientras el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, hace anuncios amenazantes en torno a que las empresas de aquel país no se vengan a México, porque les van a cobrar más aranceles, para nosotros la oportunidad está en Asia, que nos ha abierto sus puertas; tratemos de evitar comprar cosas hechas en Estados Unidos, consumamos primero lo que México produce y, si es necesario, hay otros países. Si Ford no se instala en México, no compremos Ford, veamos otras alternativas procedentes de Asia, de Alemania, de otras partes”, reiteró el alcalde capitalino.

Expresó que Estados Unidos y su presidente electo no pueden amenazar más a México, “todavía no toma posesión y ya nos amenaza”, por lo que los mexicanos también podemos vetar el consumo de sus productos, puesto que “tenemos que ver por México y no poner toda esperanza en Estados Unidos”.

No obstante, matizó, al país no le conviene un pleito con su vecino del norte, si bien ello no implica que deba permanecer sumiso, en tanto que Donald Trump hace realidad sus “propuestas mal habidas de campaña”.