Propicia violencia falta de operación política: Wilfrido

MORELIA, Mich., 23 de junio de 2017.- La falta de operación política ha propiciado la violencia a la que se ha llegado en las protestas sociales, afirmó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del estado Wilfrido Lázaro Medina, para quien lo primordial es atender las causas y no condenar las consecuencias.

Aceptó que evidentemente hay una falla en el actuar de las autoridades de Seguridad Pública y desde el momento en que hay dos cesados de sus cargos por el enfrentamiento entre normalistas de Tiripetío y del Grupo de Operaciones Especiales ellos mismos están dando la evidencia.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional pidió esperar los resultados de las investigaciones que se están realizando para determinar qué fue lo que pasó la tarde del miércoles 21 de junio y se deslinden responsabilidades de las partes.

La difusión de videos en los que se ven policías con armas, en los que se escuchan disparos y un joven que está en coma inducido por un balazo en la cabeza, con hechos que se tienen que tomar en cuenta por la Procuraduría para aclarar los hechos.

“Esas son las consecuencias, insisto, hace falta ir a las causas, preguntarnos ¿por qué pasó? ¿por qué no se habían entregado las becas alimentarias a un internado? Si se hicieron y no se tuvo respuesta o si los recursos llegaron y no se distribuyeron a tiempo, es lo que hay que saber”.

Lázaro Medina descartó que la Comisión que preside vaya a proponer una comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez ante el Congreso del Estado por ese caso porque hay muchos otros por lo que se le tendría que llamar.

Sin embargo, dio a conocer que ya se acordó una reunión de trabajo con el funcionario en la que informará sobre los avances del ejercicio del presupuesto y el avance de los cuarteles regionales que se están construyendo, en la que seguramente surgirán temas como el Tiripetío y Arantepacua, donde ha habido un uso excesivo de la fuerza pública.