Promesas y fracasos

CDMX, 12 de enero, 2017.- Enrique Peña Nieto en los dos primeros años de su sexenio, conquistó a los medios de comunicación de Europa y Estados Unidos, que dejaron de enfocarse en la violencia cuando tocaban los temas mexicanos. Varios capos cayeron. Prometió cambios en la economía, la política, la educación y el petróleo. Hasta allí, todo bien. La prensa internacional dio un giro de 180 grados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y la fuga de “El Chapo”.

En noviembre de 2014, otro hecho mostró la soberbia y la solemnidad del gobierno mexicano cuando revocó, de manera sorpresiva, el fallo de la licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, la razón: al día siguiente se daría a conocer en los medios que una de las empresas ganadoras era parte del grupo Higa, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Esa empresa entregó una casa a Enrique Peña Nieto con valor de más de 7 millones de dólares, mediante un contrato de crédito hipotecario celebrado con su esposa Angélica Rivero. Con el paso de tiempo la corrupción en el gobierno lejos de atemperarse aumentó.

Las reformas estructurales, no nos dieron los resultados prometidos. Los mexicanos percibimos que en la telefonía celular no había mejoras relevantes, la impartición de justicia no sufrió cambios notables. Además, se nos golpeó en el bolsillo con los recibos de la luz, y el precio desmedido de la gasolina y el gas. El presidente en tanto pasaba sus vacaciones jugando golf en Mazatlán, Sinaloa.

Más información: Quadratín Debate