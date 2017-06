PRI, con buenos “gallos” para ganar la Presidencia: Omar Noé

MORELIA, Mich., 21 de junio de 2017.- El diputado federal por Apatzingán, Omar Noé Bernardino Vargas señaló que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará batalla en la contienda electoral de 2018.

El legislador federal añadió que el tricolor tiene buenos “gallos” para poder ganar nuevamente la Presidencia de México, según lo expresó en entrevista telefónica para Quadratín.

Omar Noé Bernardino Vargas conminó a los priístas mexicanos a buscar en sus respectivos estados a los mejores perfiles para que sean estos quienes abanderen al tricolor en el proceso electoral, pues solo así se obtendrán buenos resultados.

“El PRI claro que va a dar batalla, pero si ahorita empezamos a construir, si desde ahorita empezamos a buscar los mejores candidatos, eso será muy importante y daremos batalla en 2018”.

El ex diputado local añadió que es momento de que el partido sea autocrítico y vea lo que está haciendo bien y mal para poder mejorar.

Comentó que el PRI llega a la Asamblea Nacional con bastantes propuestas de los priístas y espera que dentro de esa Asamblea sean escuchadas todas las voces para unirse de cara al proceso electoral.

“Llega el PRI con una buena plataforma de propuestas. Esperemos que las propuestas de los priístas en el país sean escuchadas: qué quieren, si seguir igual o hacer cambios, comentó Bernardino Vargas.

El legislador señaló que es momento de que el PRI, como los demás institutos políticos, deje a un lado las “malas mañas” y también dejar de seguir siempre a las cúpulas del partido; “es momento de ser cercanos con el pueblo”, dijo.

“Las propuestas deben de ser de abajo para arriba y no 100 por ciento cupulares. Necesitamos generar una estrategia de renovación completa de nuestros documentos básicos, de los estatutos, el programa de acción, nuestra plataforma electoral para fortalecernos al 2018, de no hacer esto, vamos a llegar a una simulación, y es lo que no queremos”, insistió.

Omar Noé Bernardino aseveró que primero se debe plantear el proyecto, las metas y las sugerencias y después proclamar el candidato.

“El espíritu de la Asamblea Nacional es para construir el programa y después la persona”, comentó

Alianza PAN-PRD prostituye sus ideales

“La única alianza que debe buscar el PRI en 2018 debe ser con la ciudadanía, pues lo que está haciendo el PAN y PRD es maquiavélico”, fue la postura de Omar Noé ante la posible alianza del PAN-PRD para la contienda de 2018.

“Es una alianza perversa, busca solo prostituir los ideales de cada uno de sus partidos. Si uno revisa los ideales de la izquierda con los del PAN, no tienen nada que ver, pero lo están haciendo para mantenerse y sacar de la jugada a todos y aplastar la democracia; no se vale”, concluyó.