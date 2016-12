Presupuesto de Egresos, una prioridad de los diputados: Ernesto Núñez

MORELIA, Mich., 30 de diciembre de 2016.- Ante la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2017, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado Local, Ernesto Núñez Aguilar aseveró que para la 73 Legislatura es una prioridad el velar por las finanzas de las y los michoacanos.

De acuerdo con un comunicado y ante este escenario, el legislador michoacano se comprometió a revisar la propuesta que se presentará el sábado ante el Pleno para su votación.

En este sentido, Ernesto Núñez Aguilar señaló que para él siempre ha sido de vital importancia el legislar en favor de las familias michoacanas.

Por ello, señaló que es importante mantener un alto presupuesto en las áreas de Seguridad Pública, Salud y Medio Ambiente, sin quitar el dedo del renglón de las otras áreas como lo son la Educación y el Campo.

Seguridad, tema prioritario de los 3 órdenes de Gobierno

Ante la situación de inseguridad que prevalece en Michoacán, no es viable un recorte al presupuesto a las áreas de seguridad, sentenció el diputado local.

Ante ello, Ernesto Núñez Aguilar llamó a sumar esfuerzos en el combate a la delincuencia en los 3 órdenes de gobierno.

Reforzar el Sector Salud debe ser considerado

Actualmente, el Sector Salud presenta severas carencias, por ello, Ernesto Núñez Aguilar llamó a reforzar a éste, pues indicó que es importante que cada clínica cuente con los insumos suficientes para atender a los pacientes.

En este tenor, también pidió que cada clínica tenga médicos que estén las 24 horas para que así se pueda atender cualquier emergencia, cosa que actualmente ha disminuido por las carencias presentadas.

En otros temas, el también ex diputado federal reconoció la transparencia con la que se he llevado el proceso, pues añadió que en esta ocasión es de suma importancia las auditorías que se estarán realizando en dependencias como SEE, DIF Y Sepsol, por mencionar a algunos.

Asimismo, Núñez Aguilar enfatizó que es importante no recortar el presupuesto en los temas anteriormente mencionados, pues dijo son temas que aún están pendientes para el desarrollo de la entidad.

Ernesto Núñez Aguilar, diputado local del PVEM añadió que buscará un presupuesto digno para que las dependencias no se ven limitadas ante los ajustes presupuestarios.

Finalmente, el legislador local refrendó su compromiso de legislar siempre velando por los intereses de los michoacanos.