Preparados, ante inseguridad rumbo a 2018; será elección compleja: INE

MORELIA, Mich., 14 de junio de 2017.- A poco más de dos meses de que inicie el proceso electoral 2017-2018, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, señaló que estarán preparados ante eventuales hechos de inseguridad que puedan presentarse, y que evalúan la lección del 4 de junio en cuatro estados del país, para “mejorar” en áreas donde así se requiera.

Tras afirmar que el asesinato de un elemento de la Procuraduría General de la República (PGR) cometido este martes, no tiene conexión con la actividad electoral, subrayó que no se observa una situación compleja, y que es necesario esperar a que inicie el proceso electoral, pero que se estará preparado ante cualquier eventualidad, dijo en entrevista.

“Es un asunto para el que el INE siempre ha estado preparado, en este momento no vemos una situación compleja sobre el asunto, pero vamos a esperar a que llegue el proceso, lo tenemos presente y estaremos preparados para cualquier circunstancia; lamento estos hechos, no tienen conexión con la cuestión electoral”.

Evalúan para mejorar rumbo a 2018

Señaló que derivado de las recientes reformas en materia electoral, el INE ha estado sujeto a una etapa dinámica de elecciones consecutivas que se ha llegado a tornar difícil, debido a las nuevas facultades, lo que ha generado aprendizajes en materia de fiscalización y manejo de sistemas, así como de la difusión de las actividades que se llevan a cabo.

“El INE buscará hacer una evaluación, y ver qué procedimientos tienen que mejorarse, cómo podemos ir frente a una elección tan compleja como 2018 con mejores elementos, mayor planeación e instrumentación de los distintos procedimientos; “todas las elecciones son “un espacio donde se aprende y mejora”, dijo.

Con relación a la recién concluida elección en cuatro estados de la República, donde la atención mediática se vio focalizada en el Estado de México, donde actores políticos cuestionaron una supuesta omisión y sumisión de la autoridad electoral, subrayó que el proceso electoral no ha concluido, y que se atienden denuncias en el marco de la norma.

“Ni denuncias que no tengan fundamento, ni omisión de denuncias que sí las tengan fundamentos; por supuesto que lo que es revisable, todavía existen órganos competentes como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o todos los procedimientos que están en marcha por parte de la Fiscalía Especializada, y la atención de Delitos Electorales”, explicó.