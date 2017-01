Pide Sigala aplicar la ley contra quienes han desviado recursos públicos

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- De poco le sirve a los michoacanos los anuncios de que hubo desvíos o que las cosas se hicieron mal sino se aplica ley, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez, quien celebró la orden del gobernador Silvano Aureoles Conejo para que se presenten las denuncias penales en contra de quienes han hecho mal uso de los recursos públicos.

“Ya no podemos solo hablar de que se hicieron desvíos, de que no se hicieron bien las cosas; no, no tenemos que quedarnos ahí, de poco le sirve a los michoacanos que se hagan anuncios, hay que ser enfáticos y firmes con la aplicación de la ley”.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática saludó el Acuerdo de eficiencia en el gasto público y fortalecimiento a la economía familiar que dio a conocer el mandatario estatal la mañana de este lunes aunque reconoció que no es sencillo, sobre todo en lo que tiene que ver con el recorte de personal.

“Son decisiones difíciles, doloras, pero el gobernador es un hombre responsable y todo lo que se pueda hacer en aras de la austeridad, conviene, vale la pena y que bueno que hizo el anuncio y me da mucho gusto también que haya pedido que se pongan de inmediato las denuncias correspondientes ante las instancias de justicia para que se puedallamar a cuentas a quienes hayan hecho desvíos de los recursos públicos”.

Sigala Páez indicó que el Poder Legislativo no será ajeno y aunque desde el año pasado se puso en marcha un programa de austeridad, se revisará para determinar en qué áreas se pueden hacer otros ajustes y se comprometió a plantear un ajuste de salarios de los diputados y funcionarios del Congreso del Estado.