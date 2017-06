Pide juez a Fepade ampliar pruebas contra César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio de 2017.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que se realizó la audiencia inicial contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, de siete ex funcionarios de su administración y dirigentes partidistas por delito de peculado electoral:

El ex Secretario de Hacienda, ex Director General de Egresos, ex Director General de Administración, Secretario de Finanzas y Administración del PRI, ex Director de Programación y Control de pagos, y el ex Director de Recursos Humanos.

A la audiencia, el ex gobernador no asistió y los siete ex funcionarios solicitaron al juez la ampliación del plazo constitucional para declarar, llevando así a la audiencia de vinculación el martes 27 de junio a las 9 horas.

