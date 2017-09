Pide Juan Pablo Puebla a militantes de PRD no apoyar alianza con PAN

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- El Diputado Local, Juan Pablo Puebla Arévalo, convocó a los militantes del Partido de la Revolución Democrática a revelarse y no apoyar las alianzas con el Partido Acción Nacional, ya que van en contra del PRD, sus principios básicos y su línea política de izquierda.

”Estoy triste porque el PRD, donde nací políticamente y he militado desde los 16 años, este domingo sufrió un tiro de gracia a lo último que quedaba de sus principios y su línea política, renunció a su línea política y aprobó una alianza con el PAN, porque se diga o no ese Frente Amplio no es más que una alianza con la derecha que tanto daño ha hecho a nuestro país”, señaló, a través de un comunicado de prensa.

“La militancia no tiene por qué aceptar esta decisión que no fue consultada. La alianza con el PAN no es la decisión mayoritaria, es la decisión de unos cuantos que tienen intereses con la derecha y que han concretado la más alta traición al PRD”, sentenció.

Asimismo, agregó que no regalará su renuncia a los que se creen dueños del PRD, “Los que tienen que renunciar son ellos, que son los que aprobaron el Pacto por México, si son congruentes deben irse al PRI, o aquellos que aprobaron las alianzas con la derecha deben irse al PAN”.

Reiteró que para los perredistas es hora de tomar decisiones, “Es momento de tener una posición rebelde y demostrar que los perredistas no apoyaremos esa alianza con el PAN, nuestra cita es el 2018 y solo hay dos caminos, el del sistema representado por los partidos de siempre o el Cambio Verdadero de la mano de Andrés Manuel López Obrador, yo ya tome la decisión voy con AMLO y jamás aceptaré una alianza con el PAN”, concluyó.