Pide Carlos Torres Piña redoblar esfuerzos en seguridad para la capital

MORELIA, Mich,. 30 de junio de 2017.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Torres Piña se sumó al llamado hecho por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mediante el cual exigen tanto al Gobierno Estatal como al Municipal a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, al considerar que la ciudad cada vez está peor en la materia.

Al respecto, el líder perredista lamentó que actualmente las condiciones de seguridad en la capital michoacana se encuentren peores en comparación con 2016, pues señaló que de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2017 incremento un 9.4 por ciento el robo a negocios con violencia en la ciudad, respecto a las mismas cifras de 2016.

“El número total de asaltos con o sin violencia repuntó también un 17.2 por ciento en los primeros meses del año con respecto al mismo periodo en 2016; este año suman siete mil 101 delitos de este tipo, contra los seis mil 58 denunciados el año anterior”, señaló.

Señaló que es necesaria mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, de tal manera en que la ciudad de Morelia pueda regresar a ser una capital tranquila, en donde se pueda salir a las calles y plazas comerciales sin temor a ser asaltados.

Recordó que brindar condiciones de seguridad es indispensable para atraer al capital extranjero a Michoacán, de tal manera en que se les pueda dar garantías de que su inversión estará segura en la entidad, y que no estará en peligro por el crimen organizado.

“Los morelianos no merecen vivir en una ciudad donde no puedan salir con su familia a plena luz del día, porque ya sea en una plaza comercial, en la calle, en algún negocio o en el transporte público, los morelianos no están seguros”, finalizó.