Pide ES a IEM prerrogativa retroactiva y financiamiento para 2018

MORELIA, Mich., 19 de junio de 2017.- Además de que pide retroactiva la prerrogativa para mantenimiento por 17 mil 164 pesos suspendida desde julio de 2016, el partido Encuentro Social (ES) presentó ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) un oficio para acceder a la prerrogativa estatal con que participará en el proceso electoral concurrente 2017-2018.

En un documento turnado al Consejo General, los representantes legales de Encuentro Social solicitan la asignación de las prerrogativas de financiamiento correspondientes al sostenimiento de actividades ordinarias y específicas, a partir del inicio del proceso electoral 2017-2018.

Además solicita el retroactivo correspondiente por concepto de mantenimiento y conservación del área asignada a Encuentro Social, en las instalaciones del IEM, por 17 mil 164 pesos que dejaron de entregarse desde julio de 2016, y que, según argumentan, están acreditados en el CG-03/2016.

El Consejo General consideró improcedente la solicitud de Encuentro Social, al exponer que no existe algún fundamento constitucional o legal que disponga el otorgamiento de dichas prerrogativas a los partidos que no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida en el proceso inmediato anterior.

El argumento del IEM señala que al partido ES no le asiste el derecho de recibir el apoyo por motivo del mantenimiento y conservación de las áreas asignadas por el IEM, dado que para obtener el derecho a dicha prerrogativa se deben cumplir los requisitos de ley, que para dicha asignación mantendrá restringidos hasta que inicie el proceso electoral en septiembre.