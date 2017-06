Peña aclara que Gobierno no actuará contra quienes denunciaron espionaje

LAGOS DE MORENO, Jal., 22 de junio de 2017.- Después de asegurar que, “al amparo de la ley”, se puedan aplicar medidas contra quienes han levantado “falsos señalamientos contra el Gobierno”, el presidente Enrique Peña Nieto reculó indicando que su Gobierno no actuará contra quienes denunciaron presunto espionaje y que antes se expresó equivocadamente.

Lo primero lo indicó Peña Nieto en su mensaje en la ceremonia de inauguración del Parque Industrial Colinas de Lagos, en Lagos de Moreno, Jalisco y lo segundo lo aclaró al término del evento en entrevista con reporteros.

En su Twitter, Azam Ahmed, periodista de The New York Times que reveló el supuesto espionaje, indicó que “me llamó Presidencia (de México) para decirme que @EPN no nos estaba amenazando, ni a la sociedad civil. Dijo que no quiso decir eso #GobiernoEspia”.

