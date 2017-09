PAN, partido que deja huella en la transformación de México: Hinojosa

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre de 2017.- Con una copiosa participación de militantes, el Partido Acción Nacional en Michoacán realizó la Capacitación en Formación Cívica Política y Participación Ciudadana con sede en el municipio de Zamora, en donde se resaltó que los gobiernos emanados del blanquiazul son quienes han y siguen dejando huella en la transformación de México desde niveles federales, estatales y locales.

Indica un comunicado que, en su mensaje inaugural, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez, transmitió que la marca PAN está arriba en las preferencias ciudadanas, logro que se obtiene gracias al comprometido trabajo de las y los militantes, que no han declinado en el amor a la institución, en llevar ese mensaje constante de valores y resaltar la labor de aquellos panistas que representan al pueblo y que trabajan alineados a los estatutos, con honestidad y transparencia.

“En el PAN ponemos el mejor ejemplo de que sabemos hacer las cosas bien. Con mucho orgullo puedo hablar de que los mejores presidentes de México han sido panistas; que hoy tenemos a diputados federales que gestionan obra pública como nunca para Michoacán por el bienestar de las mayorías; que nuestros legisladores locales han puesto un freno a los endeudamientos estatales y trabajan por el combate a la corrupción; nuestros 9 alcaldes son ejemplo de tenacidad por el desarrollo de sus pueblos”.

Hinojosa Pérez dijo que el PAN como oposición responsable, a nivel estado y federación, se posiciona fuertemente para seguir construyendo democracia, y agradeció el apoyo de todos los militantes que acompañan este caminar y fortalecen a México con principios, acciones humanistas, de valores y por el bien común.

El Secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal, Adolfo Torres Ramírez, agradeció la presencia de más de 500 militantes de 108 municipios, logrando con ello una cobertura total de las regiones del estado, “hoy tenemos la certeza de que el PAN está en todo Michoacán, con gente capacitada, motivada y que trabaja fuertemente por fortalecer al partido y lucha por el bienestar social”.

“Para el PAN nuestro estado es prioridad, por eso estamos aterrizando proyectos concretos, construyendo una gran estructura, tocando todas las puertas para conocer las problemáticas reales de las familias, de los municipios. Primero necesitamos organizarnos para luego competir, así saldremos triunfantes, y al ganar, no llegaremos a aprender sino a actuar para dar los mejores resultados y demostrarle a la gente que su confianza no será defraudada por nosotros, por los azules”, finalizó.

La primera ponencia del ciclo de capacitación estuvo a cargo del Diputado Federal, Marko Cortés Mendoza, denominada “Transformaciones para un México con mayores oportunidades”, donde hizo un resumen de los 5 años del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, con cifras y estadísticas oficiales mostró que han sido nulas las acciones para mejorar la vida de los mexicanos.

Cortés Mendoza pidió a los militantes que lleven a sus municipios un mensaje claro de lo que está ocurriendo en México, que en resumen consiste en puntualizar que hoy el país está mucho peor en seguridad que lo que se estuvo en el gobierno pasado, que el crecimiento económico está a menos de la mitad de lo que estaba cuando gobernaba el PAN, que existe una desestabilización económica que no permite acortar la brecha de desigualdad social.

“Díganle a la gente la realidad de que hoy la moneda este tan devaluada, no es Donald Trump, es que al Gobierno Federal se le ocurrió hacer una Reforma Fiscal para incrementar impuestos y provocó el desvío de inversiones. Entonces están reprobados en economía, están reprobados en seguridad, en igualdad social. El Gobierno Federal no entiende que no es con despensas como los pobres dejarán de ser pobres, sino abriendo oportunidades, generando empleos”.

Dentro de la jornada de trabajo que se realizó en la Capacitación en Formación Cívica Política y Participación Ciudadana, se tocaron temas fundamentales para fortalecer e informar a la militancia en temas como mujeres en acción, el poder de la conversación, entre otros.

En el evento inaugural estuvieron presentes la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa; los diputados locales Carlos Quintana Martínez, Andrea Villanueva Cano, Miguel Ángel Villegas Soto, Alma Mireya González; los presidentes municipales; Arturo Hernández Vázquez de Tangancicuaro, Alejandro Chávez Zavala de Taretan, Rodrigo Sánchez Zepeda de Sahuayo, Daniel Zarate Estrada de Numarán, Ramón Hernández Yepez de Charo, Pascual Merlos Rubio de Áporo, Rubén Cabrera Ramírez de Jacona e integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN.