PAN Michoacán se suma a solicitud de anulación de elección en Coahuila

MORELIA, Mich., 12 de junio de 2017.- Toda vez que la contienda electoral que se llevó a cabo en el estado de Coahuila el pasado 4 de junio presenta un sinnúmero de irregularidades que hacen evidente un claro fraude en los comicios, el Partido Acción Nacional estará brindando su apoyo a su candidato a la gubernatura, Guillermo Anaya, con un respaldo por parte de todas la representaciones estatales del albiazul, esto a fin de lograr que se anule la elección, anunció el dirigente en Michoacán, José Manuel Hinojosa Pérez.

Indica un comunicado de prensa que, afirmó que el panismo de todo el país estará unido para no permitir que este robo se consume y se hará el esfuerzo para llegar hasta la última instancia, confiando en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación valide el fraude y declare la nulidad de la elección para proceder a tener un proceso limpio que permita dar legitimidad al gobierno coahuilense.

El líder panista hizo un llamado para que los ciudadanos sigan manifestándose pacíficamente y no se pierda de vista que se debe luchar por defender la democracia en México, en el caso de Coahuila se trata de defender el voto ciudadano que logró la alternancia por primera ocasión en este estado, motivo por el cual el PAN no permitirá que el PRI Gobierno de los Moreira arrebate a la mala lo que no pudieron ganar a la buena.

Hinojosa Pérez recordó que el Conteo Rápido Oficial del Instituto Electoral de Coahuila dio como ganador a Guillermo Anaya por intervalos de 2 puntos porcentuales por arriba del competidor priista, sin embargo, el PREP fue suspendido por parte de la autoridad electoral con solo 71 por ciento de actas computadas, presentando un resultado tendencioso a favor del PRI como si fuera de un 100 por ciento de avance, lo cual quiere decir que 1 de cada 3 votos se encontraban sin computar.

Finalmente, refirió que existen causales probatorias de las irregularidades cometidas como que la entrega de los paquetes se hizo a las autoridades estatales en vez de al Ejercito y los paquete fueron manipulados, motivos por los cuales los 5 candidatos de la oposición real en Coahuila reconocieron a Guillermo Anaya como el triunfador de la elección, por ello Acción Nacional no se quedará de brazos cruzados.

