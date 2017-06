Tiene PAN a los alcaldes más honestos: Héctor Gómez

MORELIA, Mich., 23 de junio de 2017.- El Partido Acción Nacional tiene a los alcaldes más honestos del estado, pese que la mayoría de los que se han sometido a juicio político son de ese instituto político, afirmó el diputado Héctor Gómez Trujillo.

Tan solo durante la actual legislatura se hizo juicio político al ex alcalde albiazul de Vista Hermosa por desvío de recursos, de lo que se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado y acaba de iniciar un procedimiento contra el edil de Jacona por nepotismo.

“A lo mejor porque no tenemos mayoría en la cámara y eso tiene que ver con un acuerdo político; no creo que el PAN tenga los alcaldes más corruptos, hasta por aritmética hay muchos del PRI y del PRD que han sido abusivos y están en la cárcel”.

En el caso concreto del Partido Revolucionario Institucional tiene a un ex gobernador en prisión por vínculos con el crimen organizado y acaban de sentenciar a la ex presidenta municipal de Huetamo a 15 años de prisión por lo mismo, indicó.

“A nuestros alcaldes sólo les hacen juicio político, o sea, si mides el grado de gravedad, PRI y PRD están abajo. Nosotros tenemos los alcaldes más honestos”, indicó el legislador en entrevista al término de una reunión de logística del quinto Parlamento Juvenil.

El legislador aceptó que su partido debe tener mayor control en aceptar a sus militantes ya que en el caso del alcalde de Jacona, fue expulsado de Movimiento Ciudadano entre acusaciones de corrupción, pero Acción Nacional le cabida en sus filas.