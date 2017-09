Observaciones a gobiernos anteriores no están echadas por la borda

LÁZARO CÁRDENAS, Mich., 3 de septiembre de 2017.- La titular de la Secretaría de Contraloría en la entidad, Silvia Estrada Esquivel, descartó que debido a que están próximos los tiempos para el proceso electoral se hayan dejado de lado las investigaciones en las observaciones detectadas en gobiernos michoacanos anteriores, donde se habla de desfalcos financieros, principalmente.

En entrevista durante su visita a este puerto, la contralora estatal mencionó que todas las observaciones “siguen su cause natural” y en específico las que tienen que ver con el manejo de recursos públicos llevan su propia revisión, “ esta administración que encabeza Silvano Aureoles recibió en la entrega-recepción observaciones por irregularidades en materia de salud, seguridad publica, vivienda y están siendo atendidos”, aseguró.

Al cuestionársele sobre la constante aparición en diferentes eventos políticos al ex gobernador, Leonel Godoy Rangel, de quien se ha señalado dejó a Michoacán con una deuda multimillonaria, de lo que no han logrado cuantificar cuánto recurso no ha sido comprobado del que fue destinado a obras sin realizar, la funcionaria estatal mencionó que el fincamiento de una responsabilidad financiera es una deber que los ex servidores públicos deben responder, aunque estos “tienen derecho a aportar las pruebas necesarias para solventar las observaciones que se hagan”.

Agregó que en materia de recurso público que es de donde vienen en su mayoría las observaciones, son competencia de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría del Estado puede participar en las investigaciones cuando las instancias anteriores les solicitan el apoyo a través de un convenio de colaboración.

Asimismo, mencionó que lo que sí les compete es en el manejo de recursos públicos estatales y si se presume un daño al erario es donde supuestamente fincan responsabilidades a los ex servidores, situación que también deben tomar “con mucha responsabilidad” cuando se les da el periodo aprobatorio que en la nueva ley marca, tienen un año para resolverlo y deben respetar ese lapso hasta comprobar lo que se les señala.